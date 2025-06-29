Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi’nde oruç açma yemeği ikram etti. Oruç açma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programa, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi Başkanı Nurettin Erdoğan, Alevi Dedesi Kenan Akbaba ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kotan’ın ikram ettiği oruç açma yemeği, edilen duaların ardından vatandaşlara dağıtıldı.

"Lokmalarımızı Hak kabul etsin"

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muharrem ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Sevgili canlar, tuttuğumuz oruçlar, yapılan ibadetler ve dağıtılan lokmaları Hak kabul etsin. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da matem orucumuzda sizlerle bir aradayız. Verdiğimiz lokmalar kabul olsun" ifadelerini kullandı.