Beşiktaş’ta Ortaköy’de antika dükkanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 17.30 sıralarında Beşiktaş, Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan bir antikacıda henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, eski kıyafetler ve kağıtların da kısmen yanmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken yanan dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.