Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangında 6 dönüm arazi zarar gördü.

Yassıgeçit Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının büyümemesi için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında 6 dönüm arazi kullanılamaz hale gelirken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.