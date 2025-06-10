Kocaeli’de ormanda kaybolan 10 kişilik grup ekipler tarafından bulundu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kuzuyayla mevkiinde doğa yürüyüşüne çıkan 30 kişilik gruptan 10 kişinin ormanlık alanda yönlerini kaybederek kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu 4’ü yetişkin, 6’sı çocuk olmak üzere kaybolan 10 kişi sağ salim bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşların güvenli bölgeye transferleri gerçekleşti.