Milli futbolcu Orkun Kökçü, Macaristan maçıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 3. golünü kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan ile karşılaşırken, millilerin ilk golünü Orkun Kökçü kaydetti. Müsabakanın 9. dakikasında Oğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Orkun, ceza yayından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 3. golünü kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Orkun Kökçü’nün yerine 72. dakikada İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.