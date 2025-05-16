Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ordu’nun genç nüfus oranı, ülke ortalamasının altında kaldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,9’unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8’ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

Ordu’nun genç nüfus oranı yüzde 12,2

Açıklanan verilere göre toplamı 770 bin 711 olan Ordu nüfusu nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,2 ile ülke ortalamasının altında yer aldı.