Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye şehirlerarası otobüs terminallerine kurulan mini kütüphaneler, otobüslerini bekleyen ve seyahat edecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı kütüphanelerle her kesimin takdirini kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından Altınordu ve Ünye şehirlerarası otobüs terminallerine mini kütüphaneler kuruldu.

Seyahat öncesi boş zamanını değerlendirmek isteyen vatandaşlara kitap okuma imkanı sunan bu uygulama, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Her yaş grubuna hitap eden kitapların yer aldığı kütüphanelerde, edebiyattan tarihe, çocuk kitaplarından kişisel gelişime kadar birçok türde eser bulunuyor.

Uygulamanın çok özel olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.