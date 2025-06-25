Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen ’ 2025’te Matematik’ isimli proje ile çocuklara matematik daha kolay bir şekilde öğretiliyor.

Türkiye, İtalya, Litvanya, Romanya, Arnavutluk ve Yunanistan gibi 6 üye ülkeyle yürütülen ve Ünye Puset Polvan Ortaokulu’ndan 21 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen projede matematiği kodlama, teknoloji, materyaller, oyun tabanlı öğrenme ve inovasyon gibi unsurlar kullanıldı. Projede en dikkat çeken ise 2025’in matematik okulunun kurallarının ve çalışmalarının tamamen öğrenciler tarafından belirlenmesi oldu.

Projenin temel hedefinin matematiği öğrencilere en iyi şekilde öğretmek olduğunu ifade eden Ünye Puset Polvan Ortaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Duman, "Bu projemizin amacında birinci hedefimiz, matematiği öğrencilerimize en iyi şekilde öğretmektir. Çocukların yaş gurupları ilköğretim olduğu için oyun tabanlı öğrenme, kodlama ve yenilikçi öğrenme kullandık. Yani bazı çalışmalarda yapay zeka kullanarak bu projemizi entegre ettik. Teknoloji içerisinde yine yapay zeka kullanarak çocuklar oyunlar oynadı. Çocuklarımız ayrıca elleriyle matematikle ilgili olarak metaryel üretti" dedi.

Toplam 6 ülkenin katıldığı projede yaklaşık 200 öğrenci görev aldı.