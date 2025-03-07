Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eriyen kar kütleleri sonrası meydana gelen heyelanlara müdahale ediyor.

İl genelinde geçen haftalarda etkili olan ve tüm ilçeleri etkisi altına alan kar, havaların ısınması ile birlikte eriyor. Bununla birlikte il genelinde küçük ve büyük çaplı heyelanlar yaşanabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri heyelan riski taşıyan bölgelerde güvenlik önlemi alırken, yol açma ve temizleme çalışmalarıyla da ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Heyelanlar, ilçelerin özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerinde etkili oldu. İl genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapanırken, ekipler tarafından yapılan müdahalelerle yollar yeniden açılıyor. Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alınıyor.

Kar erimesiyle birlikte toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.