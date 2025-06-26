Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını en az indirmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Bir Kural, Bir Ömür’ kampanyası kapsamında Ordu’da denetimler sürüyor. TÜİK’in 2025 yılı mayıs ayı verilerine göre Ordu’da geçen yıl 17 bin 670 olan motosiklet sayısı, yüzde 34,5 artış ile 23 bin 764’eulaştı. Ekipler, artan motosiklet sayısı karşısında trafik kazalarının yaşanmaması, can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarını önüne geçmek adına il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sayesinde kazalar azalıyor

Ekiplerin düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerin ardından il genelindeki yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının sayısı azalırken, son 1,5 yıl içerisinde il merkezindeki yaralanmalı trafik kazasına karışan motosiklet sürücülerinden 465’ine ulaşılarak, ‘güvenli motosiklet kullanımı’ eğitimi ile bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde çift yönlü olarak gerçekleştirdiği dron destekli denetimlerde ise motosiklet ve araç sürücülerin incelendi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu ile görüşen, kask kullanmayan ve diğer kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, gerekli işlemleri yapıldı, aynı zamanda bilgilendirici faaliyetlerde bulunuldu. Ekipler, kurallara uyan sürücülere ise teşekkür ederek, trafik kurallarına uymanın önemini anlattı, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek ve stiker hediye etti.

Sürücüler ise yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.