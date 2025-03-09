Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşları 8-12 olan sporcuları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, antrenmanları sonrasında servise binip evlerine dağılmak üzere yola çıkan çocuk sporcuları taşıyan İsmail Kıraç idaresindeki 52 AFG 791 minibüs ile Sueda Çayır idaresindeki 52 ES 444 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdan aşağıya uçtu. Kazanın etkisiyle minibüs sürücüsü ve yaşları 8-12 olan sporculardan Y.Ç., E.M., K.E., K.P., Y.Ç. ve Ö.Y. yaralandı. Olay yerine yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.