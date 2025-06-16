Ordu’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) riski oluştu. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 16 ve 17 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmeyi yasakladı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Denizde meydana gelen yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca Ordu ili genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.