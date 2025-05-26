Mersin Büyükşehir Belediyesinin, onkoloji hastalarına yönelik 2021 yılında hayata geçirdiği ’Onkoloji Hasta Servis Hizmeti’ ile 8 bin 500’ün üzerinde hastanın tedavi için naklini gerçekleştirdiği bildirildi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alan vatandaşlar, hizmet sayesinde ücretsiz olarak evlerinden alınıp hastaneye, tedavileri tamamlandıktan sonra da evlerine getiriliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ’Onkoloji Hasta Servis Hizmeti’, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alan vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. 2021 yılından bu yana kesintisiz devam eden hizmet kapsamında, merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus’ta görev yapan 3 araçla, 8 bin 500’ün üzerinde nakil gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, onkoloji hastaları tedavi gördükleri günlerde evlerinden alınarak hastanelere ulaştırılıyor. Tedavi sonrası aynı gün içinde hastaneden alınarak evlerine bırakılıyor. Böylece hastaların tedavi süreçleri daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar; tedavi alacakları haftadan bir hafta önce cuma gününe kadar başvuru yapabiliyor.

"Hayatımızı kolaylaştırıyorlar"

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat, kemoterapi, radyoterapi gibi bağışıklık sistemi baskılanmış tedavi alan onkoloji hastalarının, toplu taşıma ya da diğer ulaşımlarda yaşayabileceği sorunların önüne geçebilmek için, 2021 yılında Onkoloji Hasta Servis Hizmeti’ni başlattıklarını ifade etti. Dr. Çat, "Hastalarımızı, tedavi aldıkları günlerde evlerinden alıp hastaneye götürüyoruz. Tedavi sonrasında da özellikle yorgun ve halsiz düşme durumları olabileceği için, hastaneden alıp evlerine dönüşlerini gerçekleştiriyoruz. Merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus’ta yaşayan vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanabiliyor. 2021 yılından beri 8 bin 500’ün üzerinde nakil hizmeti gerçekleştirdik" dedi.

Onkoloji Hasta Servis Hizmeti’nden yararlanan Birgül Eryılmaz da hizmet sayesinden rahat bir şekilde hastaneye gidip, tedavilerinin ardından evlerine geldiklerini kaydetti. Eryılmaz’ın yeğeni Pelin Zenginoğlu ise hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, "Düzenli bir şekilde geliyorlar. Evimizden alıp, evimize bırakıyorlar. Hayatımızı kolaylaştırıyorlar" diye konuştu.