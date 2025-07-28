SUBÜ Toplumsal Duyarlılık Topluluğu, çevre bilincini arttırmak amacıyla Acarlar Longozu ve Karasu Sahili’nde çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Toplumsal Duyarlılık Topluluğu, topluluk üyesi öğrencilerin çevre bilincini arttırmak ve doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. SUBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen etkinlik kapsamında öğrenciler, Sakarya’nın doğal güzellikleri arasında yer alan Acarlar Longozu ve Karasu Sahili’nde çevre temizliği yaptı. Ayrıca doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Temizlik sürecinde atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sunacak şekilde hareket eden öğrenciler, doğal alanların korunmasının önemini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. SUBÜ öğrenci toplulukları, düzenledikleri etkinliklerle çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.