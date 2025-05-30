Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ‘38. Üniversite İçi Spor Müsabakaları Kupa Töreni’ düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun üniversite yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ve çalışanların beden ile ruh sağlığını korumak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat tanımak için her yıl düzenlenen spor müsabakaları bu yıl voleybol, basketbol ve futbol olmak üzere 3 branşta gerçekleştirildi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından OMÜ Yaşam Merkezi’nde kupa törenine gerçekleşti.

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun üniversite yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek, "Spor dayanışmayı, disiplini, azmi ve sağlıklı yaşamı teşvik eden önemli bir alandır. Bu etkinliklerle hem öğrencilerimizin sosyal becerilerini güçlendiriyor hem de üniversitemizin dinamizmini ortaya koyuyoruz. Emeği geçen tüm sporcuları ve organizasyon ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor müsabakalarında derece kazanan takımlar:

Futbol Öğrenci

1. Veterinerlik Fakültesi, 2. İlahiyat Fakültesi, 3. Mühendislik Fakültesi

Futbol Personel

1. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 2. Çevre Müdürlüğü, 3. Eğitim Fakültesi

Basketbol Öğrenci

1. Samsun MYO, 2. Tıp Fakültesi, 3. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Voleybol Kadın Öğrenci

1. Eğitim Fakültesi, 2. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Voleybol Erkek Öğrenci

1.Eğitim Fakültesi, 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

OMÜ’de renkli uçurtmalar gökyüzüyle buluştu

Daha sonra katılımcılar, OMÜ Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ‘Gökyüzü hepimizin, uçurtmanı kap gel’ sloganıyla düzenlenen Uçurtma Şenliğine katıldı. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için düzenlenen sosyal etkinlikte uçurtmalar, gökyüzünü renkli görüntülerle süsledi. OMÜ Öğrencileri ve personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli anlar yaşanırken, doğayla iç içe geçirilen gün yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Ada Rabia Keskin’in hayali gerçekleşti

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda rektörlük koltuğunu OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu öğrencisi Ada Rabia Keskin’e bırakmıştı. Burada 8 yaşındaki Ada Rabia Keskin’in, "Bambaşka bir üniversite hayalim var" diyerek, üniversitede uçurtma şenliği düzenlenmesini istemişti. Rektör Aydın ve Ada Rabia Keskin, bu şenlikte uçurtmayı birlikte gökyüzüne uçurarak bu hayali gerçekleştirdiler.

Düzenlenen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.