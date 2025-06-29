Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Tutlu Mahallesi’nde bulanan taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçi ilçeyi yasa boğdu.

Oltu taşı çıkarılan ocakta dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz bugün ikindi namazını müteakip mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yoğun yağmur ve dolu yağışı altında Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can’ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Keleş, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve yakınları katıldı.

Bu arada, göçük sırasında yaralanan Samet Korkmaz da cenaze törenine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu yaralı olarak göçükten kurtulan Korkmaz’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İşçiler cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Tayfun Narşap’ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Acısı çok olanın, gülüşü güzel olur. Öyle bir gülüyorum ki artık emeği geçen herkesin gelmişine geçmişine şiir olur" ve "Biz babadan böyle gördük" paylaşımları duygulandırdı.