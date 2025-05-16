Adana’da elektriklerin kesik olduğu binada asma katta açık bırakılan boşluktan düşen Gönül Tekin (56), yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. İhmal gerekçesiyle Sarıçam Belediyesi’ne açılan kamu davasında yüksek inşaat mühendisi ve mimarın yargılanması sürüyor. Ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı, "Sarıçam Belediyesi’nin kusuru oturulamayacak, gerekli güvenlik önlemleri alınmamış, insanların hayatını tehlikeye atabilecek bir binaya ruhsat vermek. Buradan çıkacak emsal karar ile artık belediye görevlileri görevlerini layıkıyla yapacak" dedi.

Olay, 21 Mart 2023’te merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’ten Adana’ya tedavi için gelen Gönül Tekin (56), hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır’ın (65) evine gitti. Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1’inci kattaki daireye çıkmak için merdivenlere yöneldi. Karanlıkta merdivenleri çıkan Tekin, birinci kata geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 3 metreden beton zemine çakıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, 10 Nisan’da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina yöneticisi Numan A. gözaltına alındı. Olayda bir ihmalinin olmadığını savunan Numan A. tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Tekin’in düştüğü koridor boşluğuna ise olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra demir korkuluk takıldı.

Kamu davası açıldı

Gönül Tekin’in hayatını kaybetmesinin ardından aile, avukatları Nazan Akça Subaşı aracılığıyla Sarıçam Belediyesi’ne ihmal için dava açmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Sarıçam Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni istedi. Ancak Sarıçam Kaymakamlığı soruşturma izni vermediği için Subaşı, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’ne başvurdu. Dava sonucu belediyeye soruşturma için izin verildi ve soruşturmanın ardından Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Sarıçam Belediyesi’nin Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Erol ve mimar Duran Buminhan Akdoğan sanık sıfatıyla yargılanmaya başladı. İlk duruşması geçtiğimiz aylarda görülen davada ikinci duruşma 22 Mayıs’ta görülecek.

"Sarıçam Belediyesi sorumluluktan kurtulamayacak"

Dava devam ederken ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Subaşı, "Gerekli güvenlik önlemleri alınmamış bir apartmana Sarıçam Belediyesi ruhsat verdiği için ve bu şekilde kullanıma açıldığı için Gönül Tekin buradan düşüp hayatını kaybetti. Bu yargılamada Sarıçam Belediyesi’nin mimarı ve inşaat mühendisi sorumluluğun apartman yönetiminde olduğunu söylüyor, apartman yönetimi ise sorumluluğun belediye yönetiminde olduğunu söylüyor. Biz bilirkişi raporları aldık. İdare mahkemesinde aldırdığımız heyet bilirkişisi, Sarıçam Belediyesi’nin sorumluluktan kurtulamayacağına dair raporu hazırladı. Duruşma 22 Mayıs’ta ve kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık belediye görevlileri görevlerini layıkıyla yapacak"

Davadan emsal karar çıkacağına inanan Avukat Subaşı, "Sarıçam Belediyesi’nin kusuru oturulamayacak, gerekli güvenlik önlemleri alınmamış, insanların hayatını tehlikeye atabilecek bir binaya ruhsat vermek. Bu ruhsatı verdiği için Sarıçam Belediyesi’nin görevlileri yargılanıyor. 22 Mayıs’taki duruşmada inşallah burada emsal bir karar çıkacak. Karar sonucu da artık belediye görevlileri ’burayı zaten yapı denetim firması denetliyor’ diyerek sorumluluktan kaçamayacak. Buradan çıkacak emsal karar ile artık belediye görevlileri görevlerini layıkıyla yapacak" diye konuştu.