Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlarından soruşturma başlatılan C.D. isimli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre C.D. isimli şahıs, son günlerde okullara yönelik saldırılarla ilgili yaptığı paylaşımda, adliye ve yargı makamlarını hedef gösteren ifadeler kullandı. C.D., sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Okullar değil yargı makamları hedef alınmalı' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.