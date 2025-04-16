Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2025 eğitim öğretim yılı kapsamında, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Balıkesir il genelinde mahallî hizmet içi eğitim seminerleri başlatıldı.

Söz konusu hizmet içi eğitimler Bigadiç ilçesinde başlatılmış olup, haziran ayı sonuna kadar farklı ilçelerde devam edecek. Eğitimlerin temel amacının; öğretmenlerin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilere erişimlerini sağlamak, sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik eden bir eğitim kültürünü yerleştirmek olduğu belirtildi.

Karesi ilçesinde yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında, seminerlere katılan öğretmenler İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Hasan İnanç ve Şükran Büyükhan tarafından ziyaret edildi. Seminer ortamında öğretmenlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren şube müdürleri, eğitim çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür ettiler.

Din, ahlak ve değerler eğitimi alanında öğretmenlerin mesleki donanımlarının artırılması hedefiyle düzenlenen bu seminerlerin, eğitim-öğretim süreçlerine olumlu katkılar sunması beklenmekte.