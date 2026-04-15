Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 eğitim sendikasının ortak açıklamasında, televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerinin çocuklara kötü örnek olduğu vurgulanarak, 'Geleceğimiz şiddete kurban edilemez, yayınlar titizlikle denetlenmelidir' denildi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğretmenler ve sendika temsilcileri, eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Açıklamada özellikle medya ve popüler kültürün şiddeti körüklediği ifade edilerek, önlem alınması çağrısında bulunuldu.

'Diziler şiddeti meşrulaştırıyor'

Çocukların ve gençlerin rol model aldığı dizi karakterlerinin şiddeti bir çözüm yolu gibi sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 'Toplumumuzda çocuklarımıza kötü örnek teşkil edecek her türlü dizi, film ve yayın içerikleri durdurulmalıdır. Geleceğimiz şiddete kurban edilemez. Bu yayınlar devlet eliyle, düzenli ve titiz bir şekilde denetlenmelidir' denildi. Eğitim kurumlarının 'şiddetten arındırılmış bölge' olması gerektiğini belirten eğitimciler, şiddete karşı tek ses olduklarını ifade etti.

Eylemde, 'Eğitimde şiddete sıfır tolerans' sloganları atıldı. Basın açıklaması, alkışlı protestonun ardından sona erdi.