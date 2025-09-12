Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde okulun bahçesinde fenalaşıp hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Antalya’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede öğretmen olan baba oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan, öğretmen olan anne ve babasının bu yıl tayini çıkmasından dolayı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde öğrenim görüyordu. Borsa İstanbul Ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki Mehmet Demirhan, 11 Eylül Perşembe günü okul bahçesinde birdenbire fenalaştı. Arkadaşları durumu okul yönetimine haber verdi. İhbar üzerine alay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Demirhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Mehmet’in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya’nın Serik ilçesine getirildi. Akbaş Mahallesi mezarlığında Baba Hakan Demirhan, ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Mehmet Demirhan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.