MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "CHP kriterlerine göre Nurettin Soyer Türkiye’nin en büyük hukukçusudur. Bize göre ve gerçeğe göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük işkencecidir" dedi.

12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı dolayısıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen anma programında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, her 12 Eylül’de ülkücülerin içinin hüzünle dolduğunu söyledi.

"1986 yılındaki Kuleli Askeri Lisesi’ne, Işıklar Askeri Lisesi’ne giren o talebeler 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan tuğgeneraller tümgenerallerdir"

1980 darbesi dönemi sonrasında NATO’dan çıkan Yunanistan’ın yeniden birliğe alınmasında çaba sarf edildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Yine Amerika’nın çocuklarının yönetiminde güya o günkü şartlarda anarşi bitti ama bölücü PKK terörü başladı 1984 yılında. Eruh da Şemdinli de eylemlerini gerçekleştirdi. Yine Amerika’nın çocuklarının yönetiminde 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne, Işıklar Askeri Lisesi’ne ilk defa FETÖ, soruları çalarak öğrencileri yerleştirdi. O öğrencilerin bir kısmı yakalandı, okuldan atıldı, bir kısmı affedildi, devam etti. O devam eden 1986 yılındaki Kuleli Askeri Lisesi’ne, Işıklar Askeri Lisesi’ne giren o talebeler 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan tuğgeneraller tümgenerallerdir. Üç tane kazığı vardır. Dördüncü Türk milliyetçilerini, ülkücüleri bezdirme, tarihin sayfasından silme, bir daha ne Türk Milliyetçiliği Hareketi ne Ülkücü Hareket diyecek kimseyi bırakmama hedefi vardır. Bunun için de özel hukuk geliştirilmiştir. Darbe hukuku vardır" ifadelerini kullandı.

"Nurettin Soyer, Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük işkencecidir"

12 Eylül darbe döneminin askeri başsavcısı Nurettin Soyer’in, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda yargılanan isimlerin hepsine ağır işkencelere maruz bıraktığını belirten Yıldırım, "C5’te işkenceden rahmeti rahmana kavuşan arkadaşlarımız vardır. Nurettin Soyer’in kollarında can vermişlerdir. Şimdi geçenlerde bir Nurettin Soyer tartışması oldu. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Nurettin Soyer Türkiye’nin en büyük hukukçusudur’. Doğrudur. CHP kriterlerine göre Nurettin Soyer Türkiye’nin en büyük hukukçusudur. Bize göre ve gerçeğe göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük işkencecidir. En büyük İslam düşmanıdır. En büyük Türk düşmanıdır. En büyük Türk milliyetçilerinin düşmanıdır. Hazırladığı iddianameyle birlikte Türk milliyetçiliğini yargılamaya kalkmıştır" şeklinde konuştu.