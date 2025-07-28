Gaziantep’te görme engelli müzik öğretmeni, kendisi gibi görme engelli olan öğrencilerinin karanlık dünyasını müzik ile aydınlatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapan 22 yaşındaki görme engelli Simay Boz, kendisi gibi görme engelli öğrencilere braille nota sistemi ile enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi öğretiyor. Gönül gözü ile iletişim kurduğu öğrencilerinin müzik alanında iyi yetişmesi için büyük çaba gösteren müzik öğretmeni Boz, kendisi gibi görme engelli olan öğrencilerini geleceğe hazırlamanın gururunu yaşıyor. Doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen Boz, fedakar bir şekilde görev yaparak öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

Mesleğe ve öğrencilerine olan sevgisiyle bir yandan mesleğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden ve diğer yandan da görme engelli öğrencilerinin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan müzik öğretmeni, 2 yıldır hem mesleğini yapıyor hem de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyor. Yıllardır öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini büyük bir aşkla yapan Boz, yaşadığı zorluklara rağmen çocukluk hayali olan müzik öğretmenliği yapmanın sevincini ve gururunu yaşıyor. Yaşama sevinci ve azmiyle öğrencileri başta olmak üzere birçok kişiye verdiği eğitimle ışık olup, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor.

Braille alfabesiyle öğrencilere nota eğitimi verdiğini ve şarkı sözleri ezberlettiğini dile getiren öğretmen Boz, öğrencilerin müziğe ilgisinin yüksek olduğunu vurguladı. Kendisi gibi görme engelli öğrencilere öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, karanlık dünyasını eğitime ve öğrencilerine olan sevgisiyle aydınlatmayı başardığını belirtti. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu öğretmenliğe 2 yıl önce başladığını belirten müzik öğretmeni, kendisi gibi görme engelli öğrencilerini de kendisi gibi öğretmen yapmayı ve aydınlık geleceğe kavuşturmayı hedeflediğini söyledi.

Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi’nde yaz kursuna katılan görme engelli öğrencilere müzik eğitimi verdiğini belirten Simay Boz, "Kursumuz görme engelli öğrenciler için yaz döneminde açılması planlanan kurs olarak hizmet veriyor. Öğrencilerime piyano, org, gitar ve diğer müzik enstrümanları eğitimleri veriyorum. Öğrencilerimin hepsi görme engelli ve bu yüzden görme engellilere yönelik enstrüman eğitimi veriyorum. Görme engellilere yönelik braille nota sistemi ile enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi öğretiyorum" dedi.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Boz, "Kursumuzda 10’dan fazla öğrencimiz var. Hedefimiz ise görme engelli öğrencilerimizin uzun vadede enstrüman deneyimi yaşaması ve aynı zamanda ileriye dönük hedefler belirlemesidir. Kurslarımıza öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Hepsi birbirinden heyecanlı ve kurslarımızda çok eğlenceli geçiyor. Öğrencilerimizle şarkılar söylüyoruz. Öğrencilerimiz müzik enstrümanlarını bire bir dokunarak keşfediyorlar. Aynı zamanda eğlenerek öğreniyorlar. Bir yandan da görme engellilere yönelik müzik eğitimini keşfediyorlar. Kabartma notaları öğreniyorlar" diye konuştu.

Görme engelli müzik öğretmen Simay Boz’un öğrencilerinden 13 yaşındaki Ali Gök ve 9 yaşındaki Zeynep Albayındır, müzik derslerinin çok iyi geçtiğini ve öğretmenlerinin kendilerine nota ve türkü söylemeyi öğrettiğini dile getirdiler.