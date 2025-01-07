Bursa’nın köklü firmalarından Asil Çelik’in üst düzey yöneticileri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı.

BUÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İİBF Bordo Salon’da gerçekleştirilen seminerler serisinin son konukları otomotiv sektörünün öncü firmalarından Asil Çelik’in yöneticileri oldu. Asil Çelik Teknik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özmel ve Ar-Ge Yöneticisi Prof. Dr. Arcan Fehmi Dericioğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Başarı için hedef belirleyin

Programın ilk konuşmacısı Asil Çelik Teknik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özmel oldu. Özmel, yaptığı sunumda, özel sektörde başarı için öne çıkan noktalara değindi. İş dünyasının öğrencilerden neler beklediğini ve başarılı olmak için neler yapılması gerektiğini aktaran Özmel; “Hedef belirlemek, hayatımız ve kariyerimizdeki ilk önceliğimiz olmalıdır. İş hayatında başarı için ekip çalışması büyük bir önem taşır. Liderlik özelliklerini sahip olmak zorundasınız. İletişimi, planlı olmayı ve zaman yönetimini de öğrenmeniz gerekiyor. Bu konuda en iyisini yapacağınıza inanıyoruz” dedi. Prof. Dr. Arcan Fehmi Dericioğlu ise konuşmasına kendi hayat deneyimlerini aktararak başladı. İş hayatının nasıl bir öğrenci ve stajyer aradığına yönelik bilgiler paylaşan Dericioğlu, hedef odaklı olmayı ve dinamik iş hayatına uyum sağlamak için etkili iletişimi örneklerle aktardı.

Üniversiteye 50’inci yıl desteği

Öte yandan BUÜ ile Asil Çelik firması yetkilileri arasında kapsamlı bir protokol imzalandı. Kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlayan BUÜ’ye destek veren Asil Çelik, yıl içerisinde gerçekleştirilecek kutlama programlarına katkı sağlayacak. Protokol ile eğitim, seminer, staj, kariyer planlama ve sponsorluk konularında işbirliği yapılacak.