Ordu’nun Ünye ilçesinde minik öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde doğa ile iç içe unutulmaz bir gün yaşadı.

Yunus Emre İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zekiye Nakkaş Kaplan rehberliğinde Ordu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Cumali Tekin’in katkılarıyla düzenlenen "Minikler Doğada" etkinliği, hem öğrenciler hem de veliler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinlik boyunca minikler, doğa yürüyüşleri yaparak temiz havayı içlerine çekti, açık havada çeşitli oyunlar oynadı ve spor etkinliklerine katıldı. Doğayı keşfetmenin keyfini çıkaran öğrenciler, fiziksel olarak aktif olurken, arkadaşlarıyla da eğlenceli ve dolu dolu vakit geçirdi.

Etkinliğe rehberlik eden sınıf öğretmenleri Zekiye Nakkaş Kaplan, etkinliğin önemini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin doğayı tanıması, sporla iç içe bir yaşam biçimi kazanması bizim için çok önemli. Bugün burada onların yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değerdi" dedi.

Ordu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Cumali Tekin ise, "Herkes için spor anlayışıyla çocuklarımızı doğaya yönlendirmek, onların hem ruhsal hem fiziksel gelişimi için çok değerli. Böyle etkinliklerin artmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.