Kocaeli'de zabıta ekipleri, öğrencilerin tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi amacıyla okullarda eğitim seminerleri düzenliyor.

Kent genelinde vatandaşın huzuru, güveni ve sağlığı gibi birçok alanda görev yapan Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, tüketici hakları konusunda da seminerler vererek, özellikle öğrencilerin bilinçlenmesini sağlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarını bu kez Gebze Aziz Sancar Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Düzenlenen programda ortaokul öğrencileri bilinçli tüketici olmanın püf noktalarını öğrendi.

Tüketici hakları ve zabıtanın görevleri anlatıldı

Seminerde öğrencilere bilinçli tüketici olmanın önemi aktarılırken, zabıta teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında da kapsamlı bilgiler verildi. Günlük hayatta karşılaşabilecekleri tüketici hakları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, merak ettikleri soruları da doğrudan yetkililere yöneltme imkanı buldu.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Görevli memurlar, konuyu öğrencilerin yaş seviyesine uygun ve anlaşılır dille aktararak interaktif eğitim ortamı oluşturdu. Öğrencilerin seminere yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Yetkililer, bu tür faaliyetlerle çocuklarda erken yaşta bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, benzer eğitim programlarının farklı ilçelerdeki okullarda da sürdürüleceğini ifade etti.