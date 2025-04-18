23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki 20 ilkokul ve ortaokuldan seçilen 150 öğrencinin katılımıyla anlamlı bir projeye imza atıldı. Öğrenciler, toplam 75 bin Lego parçası kullanarak hayallerindeki kenti tasarlayıp bir araya getirdikleri "Lego Şehir" projesini büyük bir özveri ve iş birliğiyle hayata geçirdi.

Yaklaşık 1,5 aylık çalışma sonucunda ortaya çıkan 30 metrekarelik LEGO Şehri; havaalanından futbol sahasına, okul binalarından sağlık merkezine, kara yolu araçlarından sosyal donatılara kadar birçok ayrıntıyı içerisinde barındırıyor. Her okulun kendi tasarımını üstlendiği parçaların birleşmesiyle oluşturulan şehir, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir yaptığı konuşmada, öğrencilerin büyük bir emekle gerçekleştirdiği Lego Şehir çalışmasının, çocukların düşünme ve proje üretme konularındaki yetkinliklerini gözler önüne serdiğini belirtti. Demir, "Çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu tür faaliyetlerle ne kadar kıymetli ve değerli olduklarını ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu özel bayramın ruhuna uygun olarak çocuklarımızın üretkenliğini desteklemeye devam edeceğiz. Projeye emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek sağlayan Millî Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen beden eğitimi öğretmeni Yasemin Tükenmez ise, çalışmanın çocukların el-göz koordinasyonu, motor becerileri ve estetik bakış açılarının gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Tasarımlar tamamen öğrencilerimize ait. Onlar hayallerindeki şehri tasarladılar ve en ince ayrıntısına kadar emek vererek bu büyük yapıyı birlikte oluşturduk. Öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

LEGO Şehir, 23 Nisan tarihinde Kurtdereli Spor Salonu’nda bir kez daha ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Projenin finali ise, birleştirilen şehir parçalarının oluşturduğu bu dev yapının dron çekimiyle tamamlandı. Eser, izleyenlere görsel bir şölen sunarak Balıkesir’de 23 Nisan coşkusunu taçlandırdı.

Projeye emek veren öğrencilerin hayal gücüyle tasarladığı bu özel eser, Çamlık Anıt Alanı’nda düzenlenen törenle sergilendi. Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, proje yürütücüsü beden eğitimi öğretmeni Yasemin Tükenmez, projede yer alan okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.