2025 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası, ikinci ayağı 27-29 Haziran tarihleri arasında Ankara Mühye’de offroad tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - ANDOFF (Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü) tarafından 26 araç ve 52 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan organizasyon, Spor Toto, Petlas, ICRYPEX, Land World, BDY Group ve ATC sponsorluğunda ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Çankaya Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Doğa sporları tutkunları tarafından heyecanla beklenen organizasyon, 27 Haziran Cuma günü saat 17.30’da Dumlupınar'da yer alan İmrahor Millet Bahçesi'nde düzenlenecek seremonik start ile başlarken, ekipler 28 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Mühye'de ilk etap için direksiyon başına geçecekler.

Offroad severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen seyirci etabı ise, 29 Haziran Pazar günü saat 10.50’de başlayacak.

Zorlu mücadelelerin ardından kazananlar, aynı gün saat 18.30’da düzenlenecek ödül töreniyle taçlandırılacak.