Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar’ın hem turizm anlamında tanıtımına katkı sağlayan hem de nefes kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Road Festivali başladı.

Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar’ın hem turizm anlamında tanıtımına katkı sağlayan hem de nefes kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Road Festivali başladı.

Akköy Barajı Havzası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 4x4 KAYSANOFF Adventure etiketi ile organize edilen 1’inci Off-Road Festivali’nde iki gün boyunca zorlu parkurda sürücüler büyük mücadele verdi. Festivale katılan ve yarış öncesi pilotlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Yeşilhisar tarihi bir gün yaşıyor. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor ve ikinci bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımızın şahsında banttan inen TOGG aracı ile ilgili sevincimizi paylaşıyoruz. Yeşilhisar’ımızın bu etkinliklerle gündemde olması, Soğanlı Vadimizin adeta hem turizm açısından hem tarihi dokusu açısından hem de Kapadokya’nın giriş kapısı açısından önem arz ettiğini hatırlatmak istiyorum” dedi. Denizli, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon ve Tokat gibi farklı illerden yarış için gelen sürücülere başarılar dileyen Büyükkılıçi “60 civarında farklı ilden gelen bu konu ile ilgili kulüplerimizin mensuplarının olduğunu biliyorum, her birine başarılar diliyorum. Kazasız belasız sonuçlanmasını temenni ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Kaymakamımız, belediye başkanımızla el ele, Sayın Valimiz de desteklerini sürdürüyor, sizlere selamlarını iletti” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinin önemli turizm merkezi olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Vadimiz bir başka güzel. Burada aynı zamanda dini eserler var, geçmiş dönemde kendi özellikleri içerisinde önem arz eden kiliseler gibi eserleri hem turizme kazandırmak hem de fonksiyon yükleyerek hizmete sunma odaklı çalışmaları sürdürüyoruz. Soğanlı’daki yapmış olduğumuz düzenleme, yol çalışmalarının yanı sıra buraya otellerin yapılması yönünde Sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız gayret gösteriyor. Şuanda 8 balon turizmi ile ilgili firma söz konusu, her gün 5-6 balon uçuyor. Bunların hepsi Yeşilhisar’ımız için ayrı bir zenginliktir.”

Kayseri’nin ülke turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Bacasız sanayi diyorlar, bu yüzden turizm çok önemli. Bu konuda Kayseri’miz, Yeşilhisar’ımız bundan faydalanmalı. Cumhurbaşkanımızın söylemlerine göre Türkiye’mizin 44 milyar dolarlık bir turizm beklentisi var, buna bizim de tuzumuz biberimiz olsun. Bu Off-Road çalışmalarında kardeşlerimize de teşekkür ediyorum, Yeşilhisar’ımızı şenlendirdiler” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracının katıldığı ve nefes kesen görüntülere sahne olan etkinliğe katılarak, off-road tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Arazi aracında pilot koltuğunun yanına oturan, emniyet kemerini ve kaskını takan Başkan Büyükkılıç, aksiyon, macera ve heyecanı, yarışçılarla aynı anda yaşadı. Off-Road heyecanını yaşayan Büyükkılıç, araçtan indikten sonra yaptığı konuşmada, “Pilot Mustafa’yı tebrik ediyorum, kendimi de medeni cesaretimden dolayı tebrik ediyorum. Kazasız belasız geldik, yollar güvenli, off-road’cılar hiç korkmayın, Allah’ın izniyle burası çok güvenli alan. Startı verdik. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sürücüler de, “Başkanımız startı verdi, gelecek sene daha güzel, daha iyi olacağı sözünü aldık” diyerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.