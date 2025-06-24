Odunpazarı Belediyesi, kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü "Odunpazarı’nda Kadın Dayanışması Başlıyor" isimli bir etkinlik düzenledi. "Birer kahve içelim mi?" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar sağlıklı yaşam konularında farkındalık kazandı.

Diyetisyen Kübra Albayrak’ın katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirilen etkinlikte, doğru beslenme, hareketin yaşam kalitesine etkisi ve günlük hayatta doğru bilinen yanlışlar gibi önemli konular ele alındı. Katılımcılar, etkinlik boyunca merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu ve hem keyifli hem de bilinçlendirici bir deneyim yaşadı.

Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bireyler olarak yer almasını hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, bu tür etkinlik ve projeleriyle kadın dayanışmasını büyütmeye ve desteklemeye kararlılıkla devam edecek.