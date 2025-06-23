Odunpazarı Belediyesi Piyano Atölyesi öğrencileri, yıl boyunca edindikleri müzikal birikimlerini görkemli bir konserle taçlandırdı.

Piyano eğitimi alan öğrencilerin heyecanla hazırlandığı konser, salonu dolduran müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Sahneye çıkan genç yetenekler, performanslarıyla izleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Bu anlamlı gecede emeği geçen eğitmen Serhat Demirtaş’a, sahnede yeteneklerini sergileyen tüm öğrencilere ve destekleriyle geceyi renklendiren değerli müzikseverlere Odunpazarı Belediyesi tarafından teşekkür edildi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, sanata ve genç yeteneklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, bu tür etkinliklerin artarak süreceğinin altını çizdi.