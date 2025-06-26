Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında, personelin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını desteklemek amacıyla beslenme, fiziksel egzersiz, sigara bırakma, psikolojik danışmanlık ve kanser taramaları konularında bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, sağlıklı beslenmenin önemi, düzenli fiziksel aktivitenin faydaları, sigarayı bırakmanın yolları, psikolojik destek hizmetlerinin erişilebilirliği ve erken teşhisin hayat kurtardığı kanser taramaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem çalışan sağlığını korumak hem de toplumda sağlık bilincini artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.