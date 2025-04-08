Ödüllü Şair Fatih Demir, Selçukya Kültür Sanat Derneği bünyesinde kurulan (SKY) Selçukya Kültür Yayınlarından çıkarmış olduğu Bir Başka Düştüm adlı ilk kitabını okurlarına imzaladı.KONYA (İGFA) - Selçukya Kültür Sanat Evinde düzenlenen imza gününde konuşan Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı ve SKY Genel Koordinatörü Hasan Ukdem; Eğitimci şair Fatih Demir’in kaleme aldığı 'Bir Başka Düştüm' adlı kitabı yalnızca duygu dünyasına hitap etmekle kalmkken, düşündüren ve hissettiren bir yolculuğa çıkardı.

Yazarın kalemi, alışılmış şiir kalıplarının dışına çıkarak derin imgeler ve etkileyici metaforlarla okuyucusunu büyüledi.

Eğitimci Şair Fatih Demir; Şiir, duyguların en saf haliyle kağıda dökülmesi ve kelimeler aracılığıyla okuyucunun ruhuna dokunmasıdır. İşte tam da bu noktada, şairin kaleminden dökülen ve yüreğe işleyen dizeler, "Bir Başka Düştüm" adlı şiir kitabında bir araya geldi. Aşk, ayrılık, hasret, yalnızlık ve yokluk gibi insan ruhunun derinliklerine işleyen temaları barındıran eser, dört farklı bölümden oluşurken "Heceye Düşen Satırlar", "Kalıba Sığmayan Sözler", "Sensizliğin Her Hali" ve "Kalemimden Arda Kalanlar" hem geleneksel hece ölçüsüne, hem de serbest şiirin özgürlüğüne dokunan güçlü dizeler içerdi.

Program Eğitimci Şair Fatih Demir’in katılımcılara kitaplarını imzalamasından sonra günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.