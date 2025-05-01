Ödemiş’te düzenlenen 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda jandarma ekipleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma trafik timleri, özellikle tarım makineleriyle yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Son dönemde tarım araçlarının karıştığı kazalardaki artış ve bu kazaların yol açtığı ölümler üzerine harekete geçen ekipler, fuar alanındaki ziyaretçilere birebir bilgilendirme yaptı. Trafik güvenliği hakkında eğitim verirken, çocukların ilgisini çekmek amacıyla da balon dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçebilmek için her fırsatta eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Fuar alanındaki çalışmaların ardından, Trafik Haftası kapsamında da çeşitli noktalarda stantlar kurulacağı ve seminerler düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.