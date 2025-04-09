Mardin’in Nusaybin ilçe esnafı, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü coşkulu bir etkinlikle kutladı.

İlçedeki esnaf, polis teşkilatının görev ve sorumluluklarını takdirle anarken, polislere karanfil ve tatlı ikram etti, halaylar çekerek anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü de yaptığı konuşmada, "Nusaybin’imizin çok değerli STK başkanları ve değerli esnafımızın, yapmış olduğunuz bu güzel, anlamlı sürprizden dolayı teşkilatım ve şahsım adına öncelikle teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın kurulduğundan bu yana vatandaşımızın huzuru ve güveni için canla çalışan bir teşkilatız. Amacımız, vatandaşımızın huzuru ve güvenini sağlamak. Bu amaçla da başta Nusaybin halkına, teşkilatımıza vermiş oldukları destekten de ayrıca ben teşekkür ediyorum" dedi.