Sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu, vefatının 50’nci yılında Esenler Belediyesi’nce düzenlenen programla anıldı.

Esenler Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Türk fikir ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden "Hareket" dergisinin kurucusu, felsefeci, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’nun 50’nci vefat yıl dönümünde anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. "Bir Ruh İnşası: Eğitim, Medeniyet ve Tasavvuf Ekseninde Nurettin Topçu" başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz üstlendi. Programı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda vatandaş takip etti. Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. İsmail Kara da programa konuşmacı olarak katıldı. Programda Topçu, çeşitli yönleriyle ele anıldı. Program kapsamında Topçu’yu anlatan bir sergi de meraklıların ilgisine sunuldu.

Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise, "Dünyanın en kıymetli ve değerli varlığı insan üzerine çalışma yapmak mesleklerin en yücesi. Her insan dünya, her öğrenci ayrı bir alem. O yüzden çocuklarımıza daha fazlasını verebilmek için ifademizle talebeliği hiç bitmeyen meslek olan öğretmenliği içsel olarak ve dışsal olarak özümsek ve onun gereğini yapmak için geçmiş tecrübeleri ve geleceğe iz bırakanları yakından tanımak lazım. Ahlak insani Nurettin Topçu’yu yad etmek, fikirlerini tecrübelerini size taşımak için Esenler Belediyesi ile işbirliği yaptık" dedi.