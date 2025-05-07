Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından " Normal Doğum Eylem planı Programı " kapsamında Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi amacıyla il genelinde kamu ve özel hastanelerdeki ebelerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim düzenlendi.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Düzenlenen Eğitime İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Başkan Yardımcısı Hasret Birinci, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevilen Köktürk ve çok sayıda Sağlık çalışanı katıldı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonunda geniş kapsamlı olarak düzenlenen eğitimi Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hacer Yalnız Dilcen, Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Çakır Koçak, Araştırma Görevlisi Ebru Bulut tarafından verildi.

Düzenlenen eğitimin ardında bir konuşma yapan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan Ebelik mesleğinin kutsallığına ve önemine değinerek Şöyle dedi:

"Doğal olan normal doğum sloganı ile annelerin üreme sağlıklarının korunması, güvenli ve konforlu koşullarda doğum yapmalarının sağlanmasını hedefleyen 2025 yılı normal doğum eylem planı çalışmalarının ülkemizde ve ilimizde tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Söz konusu çalışmalar kapsamında doğum hizmetinde aktif rol alan Ebeler başta olmak üzere tüm Sağlık personelinin bu konudaki farkındalığının artırılmasını hedefliyoruz."