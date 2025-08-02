Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yaz sezonunu, oyuncu Altan Gördüm ile müzisyen Haluk Çetin’in “Tiyatrodan Şiir, Müzik, Öykü” dinletisiyle açtı. Katılımcılar, açık havada keyifli bir gece geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT), yaz sezonunda sanatseverleri açık havada yıldızların altında buluşturuyor. Balat Atatürk Ormanı’ndaki “Ormandaki Kulübe”de gerçekleştirilen yaz sezonu açılışında oyuncu Altan Gördüm ile müzisyen Haluk Çetin “Tiyatrodan Şiir, Müzik, Öykü” dinletisinde sahne aldı.

Programı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Serpil Altun, Şirin Arıbaş ve çok sayıda sanatsever izledi. Ormanlık alan içindeki dinletide oyuncu Altan Gördüm’ün şiir ve öykü yorumlarına Haluk Çetin müzikleri ile eşlik etti. Oyuncu Gördüm, usta yazarlar Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Can Yücel, Cemal Süreyya, Atillâ İlhan, Ataol Behramoğlu, Turgut Uyar’ın eserlerini okuyarak, hayatlarından hikayeler aktardı. Haluk Çetin ise ağırlıklı olarak tiyatro müziklerinden eserler seslendirdi.

Ormanın huzurlu atmosferinde sanatın farklı dallarının harmanlandığı buluşmada keyifli bir gece geçiren izleyenler ise sanatçıların performansını ayakta alkışladı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR DE ŞİİR OKUDU

Nilüfer’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gördüm, sanata ve sanatçıya destek veren Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür ederek, sahneye davet etti. Başkan Şadi Özdemir, sahnede usta yazar Nâzım Hikmet’in “Karımın İstanbul’dan Yazdığı Mektup” isimli eserini okudu. Gecenin sonunda Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, sanatçılara teşekkür etti.

YAZ PROGRAMI DOLU DOLU GEÇECEK

NKT yaz sezonunda “Orman’daki Kulübe”de birçok oyunu sahneleyecek. Genç NKT’nin yorumuyla “Sineklerin Tanrısı” 7 Ağustos’ta, “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu” 9 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak. Bu yıl prömiyeri yapılan “İlk Bakışta Prima Facie” isimli oyun 14, 15, 16 Ağustos tarihlerinde izlenebilecek. 23 Ağustos’ta İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Tamamen Doluyuz” isimli oyunu seyirci ile buluşacak. Son olarak 29 Ağustos’ta Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Mağara Kadını” isimli oyun sahnelenecek.