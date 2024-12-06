Hokeyde birçok başarıya sahi olan Nizip Zeugma SK; Nevşehir Belediyesi Spor’a devredildi.

Türkiye Erkekler Hokey Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele eden Nizip Zeugma SK’nın Nevşehir Belediyesi Spor’a düzenlenen törenle devredildi. Belediyede düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; hem oyuncuların hem kendilerinin çok heyecanlı olduklarını söyledi. Başkan Arı, “Gençleri farklı olumsuzlara yönlendirecek çok şey var. Gençleri ancak sporla belli noktada tutup, disiplin altına alabilir, sağlıklı gelimini sağlayabilirsiniz. Bunun için spor en önemli enstrümanlardan bir tanesidir. Sadece sporu futbol olarak görmüyoruz. Anlayış değişikliğine gittik. Futbol cazibesi olan, kitleleri peşinden sürükleyen bir dal. Lakin o branşın ciddi masrafları var. Oralara harcadığınız paranın çok daha azını başka branşlara harcadığınızda hem gençleri spora yönlendirme hem de şehrin tanıtımına katkı sağlayacak ortamlar oluşturulabilir. Önümüzdeki dönem Avrupa’da mücadele eden Nevşehir Belediye Spor Hokey Kulübü’nü görmüş olacağız. Hem biz belediye olarak hem de sporcularımız heyecanlı" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Belediye Başkanı Arı ve Nizip Zeugma SK Antrenörü Mahmut Yunus Cengiz, devir sözleşmesini imzaladı.