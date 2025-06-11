Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Amphenol Türkiye Bağlantı Çözümleri Ltd. Şti. arasında, mesleki eğitimi sektörle buluşturan ve öğrencilere sektörde istihdam imkanları sağlayan önemli iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, özellikle karbon ayak izi ve yeşil dönüşüm gibi güncel ve kritik konularda ortak çalışmalara zemin hazırlayacak.

Rektörlük B Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, Amphenol Türkiye Bağlantı Çözümleri Ltd. Şti. Fabrika Direktörü Emre Kurtuluş ile akademik ve idari personel katıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’deki meslek yüksekokulu öğrenci sayısı itibarıyla en önde gelen üniversite olduklarını ve mezunlarının genellikle daha mezun olmadan sektörle iş birliği içinde istihdam edildiğini vurguladı. Yılmaz, "Özellikle bu tarz iş birlikleri çok daha kıymetli oluyor. ÜNİMEK ile başlayan çalışmalar şimdi ilave olumlu sonuçlar da doğurmaya başladı" dedi.

Üniversite-Sanayi iş birliğinin, hem öğrencilerin hem de sektörün yararlanmasına imkan sağladığını belirten Yılmaz, BUÜ’nün ÜNİMEK uygulamalarında örnek bir üniversite konumunda olduğunu ifade etti.

MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber ise, Amphenol firmasıyla daha önce ÜNİMEK kapsamında yürüttükleri projenin halihazırda devam ettiğini belirtti. Hayber; "Programda görevli hocalarımızın firmayla daha önceden bağlantıları vardı ancak ÜNİMEK’le farklı bir yere evrildi. Karbon ayak izi, yeşil dönüşüm gibi konularda ortak çalıştaylar, öğrenci kontenjanlarının ayrılması gibi başlıklarda hep konuştuk. Okulumuzdaki hocalarımız sürekli firmayla iç içe oldu. Bu kendiliğinden gelişen bir süreçti ve biz de bunu bir protokolle resmiyete dökmek istedik. Destekleri için üniversite ve firma yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Amphenol Türkiye Fabrika Direktörü Emre Kurtuluş da faaliyet alanlarının üniversitenin akreditasyona başvurduğu elektronik programıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğünü ve bu iş birliğinin akreditasyon süreçlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Kurtuluş; "Şirket olarak her zaman genç arkadaşlara destek olmak için üniversitemizle iş birliği içinde olacağımızı bilmenizi isterim. Her zaman için birlikte yürümeye hazırız. Biz buna staj demiyoruz, gençlerimizin bizimle beraber yürümesi diyoruz" şeklinde konuştu.

Protokolün öğrencilerin sektöre entegrasyonunu kolaylaştırmasının yanı sıra sanayi ve akademi arasındaki bağı daha da güçlendirerek, ortak proje ve bilgi paylaşımı için yeni kapılar açması hedefleniyor.