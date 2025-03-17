Sinop’un önemli projelerinden biri olan Nisi Göleti’nde, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor.

Proje kapsamında, Nisi Göleti’ne büyük bir çocuk oyun parkı, ahşap köprü, baskı beton yürüyüş yolları ve oturma grupları gibi çeşitli yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemelerle göletin çevresi, bölge halkı ve ziyaretçiler için daha erişilebilir ve estetik hale getirildi.

Proje alanını ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Çınkıl, Nisi Göleti’nin hem yerel halk için hem de bölgeye gelen turistler için önemli bir yaşam alanı haline geleceğini belirterek, projenin tamamlanmasının ardından Sinop’a değer katacak modern bir alan oluşturulacağını söyledi.