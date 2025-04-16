Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve 4 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında Kartepe Belediyespor Kulübü’nün sporcularından Nisa Eslem Özgenç Türkiye ikincisi oldu.

Kartepe Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcusu Nisa Eslem Özgenç, 35 kilogram kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye ikincisi oldu. Genç sporcunun bu önemli başarısı, Kartepe adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Genç sporcumuz Nisa Eslem Özgenç’in Türkiye ikinciliği hepimizi gururlandırdı. Kartepe Belediyesi olarak spora ve gençlerimize olan desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Bu başarı, emeğin, disiplinin ve inancın bir ürünüdür. Nisa Eslem’i ve onu yetiştiren kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.