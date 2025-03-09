Nilüfer Ramazan Sokağı her akşam birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alarak dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, her akşam farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Orkestranın şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulan Nilüfer Ramazan Sokağı’nda çocuklar için de ilgi çekici etkinlikler yapılıyor. Hacivat ve Karagöz ile sihirbaz gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler de alanda bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Yöresel yeme-içme, alışveriş, hediyelik eşya stantlarının da bulunduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, 29 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.