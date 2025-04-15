Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediyespor’un 2024-2025 sezonu değerlendirmesini ve 2025-2026 sezonunda neler yapılacağını anlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediyespor’un 2024-2025 sezonunu değerlendirdi. 2025-2026 sezonunda neler yapılacağından bahseden Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, iyi bir eğitimci kadroya sahip olduklarını ve voleybol altyapısının Türkiye’nin en iyi altyapılarından birisi olduğunu söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Nilüfer Belediyespor’un bir taraftar kitlesi olduğu ama daha büyüğüne ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Nilüfer Belediyespor’un voleybol ve hentbolda Bursa’nın marka bir kulüp olduğunu belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, "Hentbolda 2025 sezonu takımı hemen hemen aynı kalacak. Menajer ile yaptığımız çalışmada 2 ya da 3 takviyeyle önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında başarıyla temsil edecek bir takım haline getireceğiz. Bizim asıl işimiz voleybolda zorlaşıyor. Çünkü Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olan Sultanlar Ligi’ndeyiz. Nilüfer Belediyespor olarak Bursa’nın markası bir kadın voleybol takımımız var. Şu ana kadar da yabancı transferlerimizin birçoğunu yaptık sayılır. Bir kişi bekletiyoruz görüşme içerisindeyiz. Pasör çaprazımızı tamamladık. Oyunun kalbi olan pasörü de Türkiye’nin en iyi dört pasöründen birini transfer ettik. Önümüzdeki yıl kulübümüzde oynayacak. Önümüzdeki yıl ilk sekizde kesin yer alırız. İlk sekizden sonra da Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edeceğimize inanıyorum. Teknik ekibimize güveniyoruz. Geçen seneki yardımcı antrenörlerden iki tanesi bizimle beraber olacak. Türkiye’nin genç kondisyonerlerinden biriyle anlaştık sayılır. Başarıya gidecek tüm taşları yerine koymaya uğraşıyoruz" dedi.

Hem voleybol hem de hentbol altyapısında ciddi adımlar atıldığını ifade eden Or, "Voleybol altyapımız Türkiye’nin en iyi altyapılarından birisi. O konuda hiç mütevazı değiliz. Çok iyi bir eğitimci kadroya sahibiz. 2’nci ligde yenilgisiz çıkıp play-off oynayan en genç takımız. 15-16 yaş arlığındaki sporcularımızla önemli maçlar kazandık. Şu an Sultanlar Ligi’nde oynayan takımımıza oyuncu taşımak için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Geçen sene 2’nci ligden çıkan ama Sultanlar Ligi’nde oynayacak kapasiteye ulaşamayan sporcuları da 1’inci ligde tecrübe kazandırarak Sultanlar Ligi’ne taşıma planını yapmıştık. Ama bu plan ne yazık ki hayata geçemedi. Bu yıl umarım ki bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.

Belediyelerin amatör sporları desteklemesi gerektiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Belediye kaynaklarıyla bu işi döndürüyor olmak doğru bir şey değil. Türkiye’nin ticari yapısı ve kulüplerin yapısından dolayı bunu belediyelere mecbur bırakıyor. Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardan beri biz de spora destek vermeye devam ediyoruz. Nilüfer Belediyespor’un bu uzun bir geçmişi var. Belediyelerin amatör sporu desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel sporların desteklemesi belediyelerin görevi olmaması lazım. Kent markası olma ve bazı değerlerin sürdürülebilir olması açısından kadın voleybol ve hentbol takımının desteklenmesi gerektiğini inanıyorum. Bu işler finansman kısmı sorunlu bir alan. Mücadele ettiğimiz rakiplerinin bir oyuncu parasıyla biz bazen iki sezon idare ediyoruz. Bir taraftar kitlemiz var ama daha büyüğe ihtiyacımız var. Spor kulüplerinin başarısı aslında şehrin başarısı oluyor. Bursaspor da bunu güzel bir örneği oldu. Dördüncü kümeye düşen Bursaspor kulübü değildi, aynı zamanda Bursa’da düştü. Şehirde bir bütünlük sağladık. Hep birlikte Bursaspor’un arkasında durduk. Siyaset ve bürokrasi birleşerek kulüp yöneticileri ile dayanışmayla rahatlıkla bir üst lige çıktı. Bu dayanışma ruhunu Nilüfer Belediyesi kadın voleybol takımı üzerinde de sürdürmek gerekiyor. Belediye istediği kadar parayı kulübe veremez bunun belli sınırları var. Parası olsa da veremez. Gerçekleşen bütçenin 1000/12’lik kısmını verebiliyor. Belediyenin parası diye bir para yok. Orada harcadığımız para da Nilüferlilerin parası. Biz bu bilinçle harcıyoruz" şeklinde konuştu.