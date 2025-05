Konya’da 05.05.2025 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde "05.05.2025" tarihini bir ömür boyu unutulmaz kılmak isteyen 42 çift, Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvurarak hayatlarını bu özel günde birleştirme kararı aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na gelen çiftler evliliklerini bu özel günle taçlandırırken, nikah memurlarının tempolu çalışmasıyla neredeyse 11 dakikada bir çiftin nikahı kıyıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da çiftlerin aileleri ile birlikte bu özel ana tanıklık etti. Bu unutulmaz günde çiftleri yalnız bırakmayan Başkan Kavuş, bazı çiftlerin nikahını bizzat kendi kıydı ve bugün nikah kıyan tüm çiftlere de ömür boyu mutluluk diledi. Genç çiftler bugünü özellikle seçtiklerini belirterek, mutluluklarını dile getirdiler.

"Aile sadece iki kişilik bir yolculuk değil; bir milletin umududur"

Aile kurumunun bu toprakların en kıymetli değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, özel günlerde yuva kurmak için yapılan başvuruların katlanarak arttığına işaret etti. Bundan sonraki özel gün olan 25.05.2025 tarihi için şimdiden 47 çiftin başvuru yaptığını duyuran Başkan Kavuş, yılbaşından bugüne 800 çiftin evlilik için müracaat ettiğini belirterek, "Bunlar sevindirici rakamlar. Allah artırsın, tüm evlilikleri daim etsin. Bugün nikahlarını kıyan gençlerimize bir ağabeyleri, bir kardeşleri olarak sürpriz yapmak istedim. Çünkü bu özel tarih gibi belediye başkanının onlara şahitlik etmesi de güzel bir anı olarak kalacak. Sadece bugün değil, yılın her günü gençlerin nikahlarına katılmaya çalışıyorum. Çünkü evlilikle sadece iki insanın değil, iki ailenin, iki hayatın birleşmesine şahitlik ediyoruz. Bugün burada da hem onların mutluluklarına ortak oldum hem de nikahlarına şahitlik ettim. Bazılarının da nikahını bizzat kendim kıydım. Tüm evlenen gençlere ve bu mukaddes birlikteliği böylesine özel bir tarihle taçlandırmak isteyen tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Meram Belediyesi olarak aile müessesesini her zaman destekliyor, genç çiftlerimizin yanında yer alıyoruz. Bugün burada atılan her imza, yalnızca bir evliliğin başlangıcı değil, toplumun temeline umutla atılan bir harçtır. Aile kurmak, toplumumuzun en sağlam temellerinden biridir. Bugün bu temeli atan tüm çiftlerimize sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu bir ömür diliyorum."

Mutlu bir ömür için bu özel günde ‘evet’ diyen çiftler de güzel bir anı olarak kalması için bu tarihi seçtiklerini ifade ederek, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ettiler.