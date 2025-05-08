19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da içinde yer aldığı Gençlik Haftası kapsamında Niğde Valiliği öncülüğünde Niğde Belediyesi, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi’nin destekleriyle doğa yürüyüşü düzenleniyor.

18 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, Emli Vadisi - Parmakkaya rotasında doğaseverleri bir araya getirecek. Gençlik Haftası’nın ruhunu doğayla buluşturmayı hedefleyen etkinlik, 18 Mayıs Pazar günü sabah 08.30’da Niğde Valiliği otoparkından hareketle başlayacak. Emli Vadisi Sarı Memedin Yurdu Kamp Alanı’na ulaşılmasının ardından saat 10.00’da yürüyüş start alacak. Parmakkaya’nın eşsiz doğası eşliğinde yapılacak yürüyüş, katılımcılara hem spor yapma hem de doğanın tadını çıkarma fırsatı sunacak.

Öğle molasının Koca Dölek Kamp Alanı’nda verileceği etkinlik, 14.00’te dönüş yolculuğuyla devam edecek. Saat 18.00’de Niğde’ye varılmasıyla sona erecek doğa yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşların, uygun kıyafet ve gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca etkinliğe toplu taşıma imkânı sağlanacağı, 0388 232 34 21 iletişim numarası üzerinden kayıt yaptırılabileceği ifade edildi.

Doğayla buluşmak, yürüyüşle dayanışmayı pekiştirmek ve Gençlik Haftası’nı coşkuyla kutlamak isteyen tüm doğaseverler Niğde Valiliği tarafından bu anlamlı etkinliğe davet edildi.