Niğde’de düzenlenen İngilizce tiyatro etkinliği, hem öğrenciler hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Niğde Belediyesi’nin katkılarıyla ve İngilizce Öğretmeni Murat Büyükkaya’nın danışmanlığında hazırlanan etkinlikte, öğrenciler İngilizceyi sınıf ortamının ötesine taşıyarak öğrendikleri dili sahnede başarıyla sergiledi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, öğrencilerin yalnızca dil bilgilerini değil, aynı zamanda sahne performanslarını da geliştirmelerine imkan tanıdı. Tiyatro oyununda toplam beş skeç sahnelendi. Her bir skeçte yabancı dil bilmenin ya da bilmemenin hayatın içindeki farklı yansımaları mizahi ve dramatik öğelerle ele alındı. Yabancı damat, İngiltere’deki bir arkadaş ziyareti, evladını İngiltere’ye gönderip onu arayan bir annenin hikayesi gibi temalarla seyirci karşısına çıkan öğrenciler, dilin ötesinde duyguların evrensel bir iletişim aracı olduğunu da ortaya koydu.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan İngilizce Öğretmeni Murat Büyükkaya, İngilizce tiyatronun Niğde için bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yabancı dil, bildiğiniz gibi birçok kişinin problemi. Özellikle yurt dışına giden ve hiç yabancı dil bilmeyen arkadaşlarımız ciddi zorluklar yaşıyor. Bugün Niğde için önemli bir gün. Kentin ilk İngilizce tiyatrosunu gerçekleştiriyoruz. Toplamda beş skeç sahneliyoruz. Her bir skeçte ortak tema, dil bilmemek. Ancak acının, sevincin ve hüznün dili ortaktır. Bu yüzden seyircilerimiz hiç İngilizce bilmeseler bile skeçlerde anlatılan hikayeleri anlayarak keyifle izleyecekler"