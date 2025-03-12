Niğde’de, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla program düzenlendi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda Kemal Aydoğan İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kemal Aydoğan İlkokulu Müdür Yardımcısı Selçin Atlı, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık, vatan sevgisi ve milli ruhunu en güçlü şekilde yansıtan bir destandır. 1921 yılında Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde yazılan bu marş, Türk milletinin azmini, kararlılığını ve inancını tüm dünyaya haykıran bir eser olmuştur. Mehmet Akif Ersoy bu marşı sadece kelimeleriyle değil, yüreğiyle yazmış ve onu milletimize armağan etmiştir" dedi.

Atlı’nın konuşmasının ardından program, halk oyunu ve oratoryo gösterisi, İstiklal Marşı’nın kabulü adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Anma programına Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri ve veliler katıldı.