Her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Bilim Söyleşileri; 2025 yılı içerisinde Niğde’de de farklı okullarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda toplam 9 okulda düzenlenecek etkinliklerle öğrenciler, alanında uzman bilim insanlarıyla bir araya gelecek.

Bilim Söyleşileri ile öğrencilerin bilim insanlarına merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı yakalaması, bilimsel düşünmeye teşvik edilmeleri ve bilim okuryazarlıklarının artırılması hedefleniyor. Söyleşilerde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım gibi çeşitli alanlarda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesinde Doç. Dr. Hakan Emre Ziyagil, ’Enstrüman Çalmanın Bireysel Gelişim Üzerindeki Etkisi’ başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluşacak. Bor ilçesindeki Kamil Alakuş Ortaokulunda ise Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Didem Balun Kayan, ’Hidrojen Enerjisi: Geleceğin Yakıtı’ konusunu anlatacak. Niğde Merkez Dumlupınar İlkokulunda Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel ’Görünmeyen Tehlike Mikroplastiklerin Sağlık ve Çevre Üzerindeki Görünmeyen Etkileri’ konusunu ele alacak. Sazlıca Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunda yine Doç. Dr. Hakan Emre Ziyagil tarafından aynı sunum, yani ’Enstrüman Çalmanın Bireysel Gelişim Üzerindeki Etkisi’ paylaşılacak. Niğde Fen Lisesi öğrencileri ise Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Dr. Nihat Çabuk’un ’Gökyüzüne Yolculuk: Uçuşun Sırlarını Keşfedin!’ sunumuyla uzay ve havacılık konularında bilgi edinecek. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesinde Aksaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Şimşek ’Hücrelerin Görünmez Temizlik Ekibi: Apoptozis’ başlıklı sunumuyla, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Büyükkata, ’Atom ve Molekül Topaklarının Yapı ve Enerji Analizleri’ konusunda, Yeşilgölcük Şehit Osman Turgut Ortaokulunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fehiman Çiner ’Su Kaynaklarımızı Koruyalım: Arıtılmış Atıksuları Yeniden Kullanalım!’ başlıklı çevre temalı sunumuyla, Bor Atatürk Ortaokulunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Buldur, ’Çocuk ve Ergenlerde Ağız Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme’ başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluşacak.