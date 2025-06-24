Niğde Belediyesi; vatandaşlara daha yaşanabilir ve huzurlu bir çevre sunma hedefiyle yeni park alanları oluşturuyor.

Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelindeki yeşil alanları artırma ve vatandaşlara daha modern sosyal donatılar sunma çalışmaları çerçevesinde, İlhanlı Mahallesi 81. Sokak’ta yeni bir park projesinin yapımına başladı. Toplam 1500 metrekarelik geniş bir alana yapılan park, mahalle sakinlerinin her ferdine hitap edecek şekilde detaylıca tasarlandı. Parkta, gençler ve spor severler için modern bir basketbol sahası ile mini futbol sahası, çocuklar için ise son teknoloji çocuk oyun grupları ve dinlenmek için şık kamelyalar da parkta yer alıyor. Niğde Belediyesi, bu kapsamlı projeyi 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını duyurdu.

Niğde Belediyesi’nin bir diğer önemli çalışması ise Yukarı Kayabaşı Mahallesi Dokuzer Sokak’ta hayata geçiriliyor. Bu alanda, özellikle bölge sakinlerinin sakin bir nefes alabileceği özel bir dinlenme noktası oluşturuluyor. Proje kapsamında, yoğun şehir temposundan uzaklaşmak isteyenler için oturma alanı olacak bir park düzenlemesi yapılıyor. Parkta, vatandaşların rahatça dinlenebileceği modern banklar ve kamelyalar ile yeşil alanlar olacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir; "Çalışmalarımızın temel amacı; daha yaşanabilir bir çevre ve daha huzurlu bir kent ortamı sağlamaktır. Şehrimizde nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir taraftan yenilerini eklerken var olan parkları da yenilemeye devam ediyoruz. İlhanlı Mahallemizdeki yeni parkımızın inşası başladı ve 60 gün içinde tamamlanarak hizmete açılacak. Burada çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için spor sahaları ve tüm halkımız için dinlenme alanları olacak. Yaşam Sitesi altında yapacağımız oturma alanı ise vatandaşlarımıza huzurlu vakit geçirebilecekleri sakin bir köşe sunacak" dedi.

Başkan Özdemir; Niğde Belediyesi olarak kent estetiğine katkı sağlayacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri aralıksız sürdüreceklerini belirtti.